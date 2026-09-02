Более 100 моделей Xiaomi и Redmi уже тестируют с HyperOS 4. Версий новой прошивки на Android 16 нет

Пока замечены только версии на Android 17

Спустя всего 15 дней после выхода HyperOS 4 новая оболочка уже проходит внутреннее тестирование почти на всех устройствах, которые должны получить Android 17.

Согласно данным Mi Code, из 112 потенциальных получателей Android 17 внутреннее тестирование HyperOS 4 уже началось на 108 моделях. При этом ни один смартфон или планшет на Android 16 пока не перешёл к тестированию HyperOS 4. Более того, признаков разработки версии оболочки на базе Android 16 также не обнаружено.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Под угрозой оказались некоторые относительно старые и доступные модели, включая Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14S, Redmi A5 4G, POCO C71, POCO M6 Pro 4G и POCO X6 5G. Для них пока нет признаков подготовки HyperOS 4.

При этом отсутствие новой оболочки не означает прекращения поддержки. Многие из перечисленных устройств продолжат получать патчи безопасности вплоть до 2028–2029 годов. Например, Redmi A5 4G должен получать обновления безопасности до апреля 2029 года.