Заменитель Volkswagen Tiguan за 2,89 млн рублей. Объявлены цены на российский кроссовер Tenet Plus L6

Российский бренд Tenet Plus объявил цены на свою первую модель — среднеразмерный кроссовер L6, производство которого запущено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге (там, где до 2022 года выпускали Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid). Автомобиль предложат в двух комплектациях. Начальная версия «Элегант» оценена в 2,89 млн рублей, а топовая «Ультра» — в 3,04 млн рублей.

Обе версии оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Уже в базовую комплектацию включен расширенный зимний пакет с дистанционным запуском двигателя и обогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Также предусмотрены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, медиасистема с вертикальным экраном диагональю 13,2 дюйма и поддержкой беспрводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, зарядка мощностью 50 Вт и семь подушек безопасности.

В версии «Ультра» в дополнение к этому есть панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, вентиляция передних кресел, аудиосистема Sony с восемью динамиками, 19-дюймовые колесные диски и расширенный набор электронных помощников (включая адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение и ассистент движения в пробках).

Длина Tenet Plus L6 составляет 4554 мм при колесной базе 2700 мм, дорожный просвет —187 мм. Кроссовер выпускают в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Производитель заявляет об адаптации автомобиля к российскому климату и дорожным условиям.

В четвертом квартале 2026 года в продаже должна появиться полноприводная модификация L6. Она получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и семиступенчатый «робот». Ее стоимость объявят позднее.