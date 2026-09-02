Мощный ПК размером с ладонь и поддержкой до 128 ГБ ОЗУ. Представлен Asus ProArt GR1X

Asus официально представила компактный компьютер ProArt GR1X, рассчитанный на профессиональные задачи с высокой вычислительной нагрузкой, включая локальный запуск ИИ и 3D-рендеринг. При размерах всего 150 × 150 × 51 мм компьютер легко помещается на ладони и выпускается в чёрном и белом корпусах.

В основе новинки лежит платформа RTX Spark, созданная NVIDIA и MediaTek. Она объединяет процессор Grace и графику Blackwell RTX, выполнена по 3-нм техпроцессу TSMC и обеспечивает до 1 Пфлопс производительности в задачах ИИ. По заявлению ASUS, этого достаточно для локального запуска моделей с количеством параметров до 200 млрд.

Процессор получил 10 ядер Cortex-X925 и 10 энергоэффективных Cortex-A725 с общим кэшем L3 объёмом 32 МБ. Графическая часть включает до 48 SM-блоков, или 6144 ядра CUDA, а также отдельный маломощный нейропроцессор для соответствия требованиям Microsoft Copilot+.

Компьютер оснащён специально разработанной системой охлаждения, рассчитанной на стабильную работу при мощности до 140 Вт. Поддерживается до 128 ГБ оперативной памяти, накопители PCIe 5.0, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Для подключения периферии предусмотрены четыре USB 3.2 Gen2x2 Type-C, три из которых поддерживают DisplayPort Alt Mode. Один порт способен передавать до 180 Вт мощности. Также имеются 10-гигабитный Ethernet, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём.