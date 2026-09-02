Сибирь может получить системы накопления энергии

Системы накопления энергии могут начать использоваться ещё в одном энергодефицитном регионе России — Сибири. Сейчас власти оценивают целесообразность установки таких систем, сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий.

Однако у Сибири есть особенность, которая может ограничить эффективность накопителей. В регионе велика доля промышленной нагрузки, из-за чего график потребления электроэнергии остаётся относительно ровным. Для накопителя же важно иметь возможность заряжаться в периоды снижения нагрузки, а чем более «плоским» является график, тем меньше таких возможностей.

Изучаем этот вопрос. В Сибири у нас тоже есть точка дефицита, пока, но в Сибири есть особенность. Но там есть особенность - там достаточно плоский график электропотребления, большая промышленная нагрузка. Поэтому как быстрое решение накопитель был бы хорош, но вот вопрос эффективности активности мы опять же сейчас изучаем... Чем более плоский график, тем меньше у вас возможностей для этих целей накопитель использовать. Федор Опадчий

При этом технология уже применяется в других энергодефицитных регионах России. На юге страны запущены системы накопления общей мощностью 250 МВт, а в дальнейшем показатель может вырасти до 450 МВт.

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Ещё 250 МВт накопителей планируется построить на Дальнем Востоке — правительственная комиссия одобрила проект для покрытия дефицита электроэнергии в регионе. Минэнерго совместно с инвесторами должно определить сроки его реализации.