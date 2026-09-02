Приложения российских банков снова можно устанавливать на iPhone в обход App Store — разработчики iMazing обошли новые ограничения Apple

Но есть нюанс: функциональность восстановлена на компьютерах с macOS 26 и более ранними выпусками системы

Разработчики iMazing нашли способ обойти введенные Apple в августе 2026 года ограничения, которые заблокировали привычный механизм загрузки и установки приложений на iPhone и iPad вне App Store. Такая возможность вернулась в версии iMazing 3.6.3, сообщает «Код.ру».

Проблема возникла после того, как Apple закрыла механизм, которым пользовались iMazing и аналогичные инструменты, включая ipatool, iDescriptor, ipa_downloader и 3uTools. Для российских пользователей ограничения оказались особенно заметными, поскольку ряд банковских и других отечественных приложений отсутствует в App Store.

Однако восстановленная функция iMazing пока работает не для всех. Версия 3.6.3 позволяет загружать и устанавливать приложения только на компьютерах с macOS 26 и более ранними выпусками системы. На новейшей macOS 27 по-прежнему возникает ошибка 403.

В версии для Windows функциональность пока не вернули. Разработчики iMazing заявляют, что ищут решение, однако сроки восстановления функций на Windows и актуальной macOS пока неизвестны. Работоспособность нового метода была подтверждена на старых macOS Big Sur и Monterey.

По имеющейся информации, разработчики воспользовались системным сервисом CommerceKit в macOS для получения необходимой подписи при работе с учетной записью App Store. На Windows и Linux такого компонента нет.

При этом решение может оказаться временным: поскольку метод опирается на еще доступную возможность в экосистеме Apple, компания потенциально способна закрыть и ее в одном из следующих обновлений.