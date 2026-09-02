Samsung неожиданно выпустила One UI 9 Beta для Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra

Samsung расширила программу тестирования One UI 9.0 на базе Android 17 — в нее вошли смартфоны линейки Galaxy S24. Интересно, что в официальном перечне моделей, для которых запущен бета-тест One UI 9.0, аппаратов этого семейства нет.

Тем не менее, обновление уже доступно владельцам Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra в Индии, Южной Корее и США. Размер прошивки составляет около 3,6 ГБ и немного различается в зависимости от модели. Вместе с Android 17 смартфоны получают августовский патч безопасности 2026 года и новые функции One UI 9.0.

В Индии прошивка распространяется под номером S92xBXXU6ZZHL, в США — S92xU1UEU6ZZHL, а в Южной Корее — S92xNKSUHZZHL.

Для участия в тестировании владельцам совместимых смартфонов необходимо зарегистрироваться в программе One UI 9.0 Beta через приложение Samsung Members. После этого прошивку можно загрузить через стандартный раздел обновления ПО в настройках. Сроки выхода финальной One UI 9.0 для Galaxy S24 пока не уточняются.

Накануне Samsung запустила аналогичное бета-тестирование One UI 9.0 для серии Galaxy S25.