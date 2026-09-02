SpaceX строит собственные электростанции. Илон Маск предупредил о дефиците электроэнергии для ИИ в 2027 году

В качестве примера он привёл Google и Anthropic, которые арендуют вычислительные ресурсы SpaceX

Илон Маск заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта столкнулось с ограничением — нехваткой электроэнергии.

По его словам, согласованная оценка рынка указывает на возможный дефицит около 15 ГВт мощности для ИИ-чипов в 2027 году.

Маск считает, что именно нехватка доступной электроэнергии становится одним из главных препятствий для запуска новых вычислительных мощностей. В качестве примера он привёл Google и Anthropic, которые арендуют вычислительные ресурсы SpaceX. По словам предпринимателя, компания смогла быстро наращивать ИИ-мощности благодаря строительству собственных электростанций.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Недавно SpaceX отключила 11 турбин на своем дата-центре в Саутхейвене, чтобы освободить место для новой электростанции мощностью 1,2 ГВт, которая должна быть введена в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Таким образом, гонка ИИ постепенно превращается не только в соревнование за самые мощные чипы, но и в борьбу за электроэнергию.