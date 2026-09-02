Ни одного случая самопроизвольного возгорания батареи за 426 млрд км. Tesla называет Model 3, Model Y, Cybertruck и Semi максимально безопасными в этом плане

По данным Tesla, общий риск возгорания у её автомобилей значительно ниже среднего показателя по автомобилям в США. Особенно низкой компания называет вероятность пожара, связанного с аккумулятором.

Tesla утверждает, что компания не обнаружила ни одного подтверждённого случая самопроизвольного отказа батареи, который привёл бы к возгоранию у Model 3, Model Y, Cybertruck или Semi.

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