По всем параметрам лучше Grok 4.6: новая модель Grok 4.7 с 2,1 трлн параметров готова к выходу

Она выходит через 10 дней

Илон Маск заявил, что следующая версия ИИ-модели xAI — Grok 4.7 — выйдет примерно через 10 дней. Поводом для объявления стала публикация главы Shopify Тоби Лютке, который назвал Grok 4.6 невероятной моделью.

Маск коротко ответил на его сообщение, пообещав скорый релиз Grok 4.7. Если планы не изменятся, новая версия появится уже в середине сентября.

Анонс демонстрирует высокую скорость разработки xAI: компания регулярно обновляет свои модели, выпуская новые крупные версии с небольшими промежутками между ними.

Публикация Маска за несколько часов собрала более 2,3 млн просмотров и тысячи реакций.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Мы уже рассказывали о Grok 4, который вышел прошлым летом. Позднее Илон Маск анонсировал Grok 4.20, назвав её значительным улучшением по сравнению с версией 4.1. Grok 4.6 вышла 7 августа. Новая модель получила 1,5 трлн параметров.

Ранее Илон Маск отметил, что новая модель превзойдет Grok 4.6 практически по всем характеристикам. Она получит 2,1 трлн параметров.