144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Смартфон Nubia NaviX Ultra поступит в продажу в сентябре

Президент Nubia Ни Фэй объявил, что новый флагманский смартфон NaviX Ultra поступит в продажу уже в сентябре. Производитель называет его первым в мире смартфоном с глубокой интеграцией искусственного интеллекта, способным не просто отвечать на запросы, а самостоятельно выполнять действия на устройстве.

По словам Ни Фэя, компания прошла важный этап на пути от концепта «ИИ-смартфона» к серийному продукту. Главное отличие NaviX Ultra от обычных смартфонов с ИИ заключается в архитектуре. Здесь искусственный интеллект рассматривается не как отдельное приложение, а как базовый механизм, встроенный непосредственно в операционную систему.

Благодаря этому смартфон сможет «видеть» содержимое экрана, распознавать элементы интерфейса и самостоятельно нажимать нужные кнопки. Например, достаточно попросить его найти самый дешёвый билет на завтра — ИИ сам откроет сервис бронирования, найдёт варианты, сравнит цены и заполнит необходимые данные, остановившись перед оплатой для подтверждения пользователем.

Заявлена и локальная обработка данных: вычисления выполняются непосредственно на смартфоне, без отправки пользовательской информации в облако.

Таким образом, производитель рассчитывает перевести взаимодействие со смартфоном на новый уровень: вместо человека, который постоянно управляет устройством, телефон сам выполняет порученные ему задачи.

Напомним, в оснащение смартфона входит экран 144 Гц, однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп.