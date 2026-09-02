Xiaomi впервые показала свой новый флагман с экраном 5,4 дюйма

Xiaomi впервые официально продемонстрировала дизайн нового складного смартфона Xiaomi 18 Fold. Полноценная премьера новинки состоится 7 сентября на осеннем мероприятии компании вместе с другими флагманскими устройствами.

Компания называет конструкцию Xiaomi 18 Fold новым форм-фактором — mid-fold. Смартфон получил внешний дисплей диагональю 5,38 дюйма, диагональ внутреннего экрана составляет 7,58 дюйма.

На официальных изображениях Xiaomi показала устройство в красном цвете. Сзади расположен горизонтальный блок камер, растянутый в верхней части корпуса. На нем видны три объектива и вспышка. Блок основной камеры разработан при участии Leica.

Ранее Xiaomi сообщила, что Xiaomi 18 Fold станет первым смартфоном на базе фирменной однокристальной системы Xring O3. А первым планшетом на базе этой же SoC станет Pad 9 Pro Max — его премьера ожидается тоже 7 сентября.