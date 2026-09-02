В России доступ к банковским и другим приложениям с личными данными пользователей могут дать «Алисе»

ИИ-помощник «Яндекса» может получить расширенные права при предустановке на мобильные устройства

Минцифры обсуждает новые правила предустановки отечественных приложений на устройства, ввозимые в Россию, о чем пишет Коммерсантъ.

Одно из предложений касается «Алисы AI»: ИИ-помощник «Яндекса» может получить не только право на предустановку, но и расширенные системные полномочия.

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По словам источников «Ъ», обсуждалась возможность предоставить «Алисе AI» доступ к другим приложениям пользователя, включая сервисы, которые работают с чувствительными данными. В частности, речь может идти о банковских приложениях. Полученную информацию ассистент сможет хранить на мощностях Яндекса.

В Минцифры считают, что расширение возможностей должно создать равные условия для российских ИИ-технологий. Изменения могут затронуть не только смартфоны и планшеты, но и другие устройства с голосовыми помощниками, включая умные колонки. Обсуждение инициативы проходило в конце августа.