Производство российских диодов и транзисторов «Кубик» могут отложить на год
Проект по выпуску диодов и транзисторов на «Микроне» пересматривают после смены менеджмента и оценки спроса
ГК «Элемент» может перенести запуск производства силовой электроники в рамках проекта «Кубик» с конца 2026 года на 2027-й, о чем пишет Коммерсантъ. Речь идёт о выпуске силовых компонентов — диодов и транзисторов — на площадке «Микрона».
О возможном переносе свидетельствует финансовая отчётность холдинга. По данным источников «Ъ», сроки и параметры проекта сейчас обсуждаются с его основным кредитором — группой ВЭБ — и новым мажоритарным акционером «Элемента» — «Сбером».
Собеседники издания связывают задержку с пересмотром характеристик «Кубика» после переоценки спроса на силовую электронику в России и на зарубежных рынках. Дополнительным фактором могла стать смена команды менеджеров «Элемента», которая, как утверждается, более критично оценила перспективы проекта.
При этом участники рынка не считают перенос неожиданностью: производство силовой электроники — сложный технологический проект, поэтому корректировка сроков его реализации вполне ожидаема.
Если учитывать только силовые полупроводниковые приборы — диоды, транзисторы, силовые модули и т. д., то российский рынок можно оценить примерно в 9–10 млрд руб. в год, отмечает представитель производителя электроники Fplus. В 2024 году весь российский рынок силовых полупроводниковых приборов АРПЭ оценили в $90 млн, а его потенциал — примерно $250 млн.
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