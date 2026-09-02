Производство российских диодов и транзисторов «Кубик» могут отложить на год

Проект по выпуску диодов и транзисторов на «Микроне» пересматривают после смены менеджмента и оценки спроса

ГК «Элемент» может перенести запуск производства силовой электроники в рамках проекта «Кубик» с конца 2026 года на 2027-й, о чем пишет Коммерсантъ. Речь идёт о выпуске силовых компонентов — диодов и транзисторов — на площадке «Микрона».

О возможном переносе свидетельствует финансовая отчётность холдинга. По данным источников «Ъ», сроки и параметры проекта сейчас обсуждаются с его основным кредитором — группой ВЭБ — и новым мажоритарным акционером «Элемента» — «Сбером».

Собеседники издания связывают задержку с пересмотром характеристик «Кубика» после переоценки спроса на силовую электронику в России и на зарубежных рынках. Дополнительным фактором могла стать смена команды менеджеров «Элемента», которая, как утверждается, более критично оценила перспективы проекта.

При этом участники рынка не считают перенос неожиданностью: производство силовой электроники — сложный технологический проект, поэтому корректировка сроков его реализации вполне ожидаема.