Постоянный полный привод, рама и колесная база чуть-чуть больше, чем у Land Cruiser 300. Представлен совершенно новый Mitsubishi Pajero

Фанаты Mitsubishi ждали эту машину очень долго — и дождались. Сегодня в Японии состоялась премьера совершенно нового Mitsubishi Pajero. Это рамный внедорожник с постоянным полным приводом и 7-местным салоном. Теперь Pajero снова будет конкурировать с Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

Новый Pajero получился довольно крупным: габариты составляют 4920 х 1925 х 1910 мм, колесная база — 2870 мм. Дорожный просвет — 230 мм. Угол въезда — 30,4 градуса, рампы — 22,6 градуса, съезда — 25,8 градуса. Развесовка по осям почти идеальная — 52:48.

Основой автомобиля стала высокопрочная лестничная рама. Спереди используется двухрычажная подвеска, сзади — пятирычажная конструкция.

Под капотом установлен 2,4-литровый дизель с турбокомпрессором изменяемой геометрии. Максимальный крутящий момент составляет 480 Н·м, при этом мощность в опубликованных данных не уточняется. Двигатель работает с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод — фирменный S-AWC.

Салон реализован по схеме 2+3+2. Второй ряд может перемещаться вперед и назад в диапазоне 150 мм, его сиденья также складываются. В оснащение входят вентиляция кресел и трехзонный климат-контроль.

Передняя панель выполнена с отсылками к оригинальному Pajero первого поколения, но получила современное цифровое оснащение. В единый блок объединены два 14,3-дюймовых дисплея. Предусмотрена интеграция со смартфонами, аудиосистема Yamaha получила 12 динамиков и два усилителя. Особое внимание уделено шумоизоляции салона.

Внедорожник оснащается системой кругового обзора с трехмерным изображением и частотой 30 кадров в секунду, электронными ассистентами движения по автомагистралям и защитой от ошибочного нажатия педалей. Комплекс пассивной безопасности представлен восемью подушками, в том числе впервые для Mitsubishi центральной подушкой между передними пассажирами.