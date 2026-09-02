Изогнутый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, защита IP69 и огромная батарея на 7050 мА·ч. Показаны новые варианты Vivo V80 Lite 5G

Vivo готовит к запуску в Малайзии новую версию V80 Lite 5G, главным достоинством которой станет аккумулятор рекордной для смартфонов серии ёмкости — 10 000 мА•ч.

Накануне презентации, намеченной на 3 сентября, устройство появилось в системе предварительных заказов, благодаря чему стали известны варианты памяти и расцветки.

Покупателям предложат три конфигурации: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6/256 ГБ и 8/256 ГБ. Смартфон будет доступен в трёх цветах — розовом, зелёном и чёрном.

Малайзийская версия получила модельный номер V2626. Ранее устройство засветилось в Geekbench с процессором Dimensity 7360-Turbo и операционной системой Android 16. Сертификация TUV также указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Ранее новинку представили в Пакистане, смартфон получил изогнутый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, защиту IP69 и огромную батарею на 7050 мА·ч.