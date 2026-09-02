Китай создал «маленький литограф» для 14-нм чипов

Компания Huiran Microelectronics представила собственную локализованную версию CD-SEM (Critical Dimension Scanning Electron Microscope). CD-SEM — это специализированный растровый электронный микроскоп, который делает замеры элементов на полупроводниковых пластинах во время литографии. Этот прибор еще называют «маленьким литографом», как пишет IT Home.

В интервью СМИ председатель совета директоров компании Huiran Microelectronics, доктор Ван Чжиганг, отметил, что локализация производства CD-SEM сталкивается с тремя основными препятствиями: технологической интеграцией, накоплением опыта и ноу-хау, а также поддержкой цепочки поставок.

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Компания Huiran Microelectronics успешно разработала оборудование для 12-дюймовых пластин, которые выпускаются по 14-нм и 22-нм техпроцессу.

Сообщается, что ряд измерительных устройств компании уже внедрены и стабильно работают на линиях массового производства заказчиков с развитыми технологическими процессами в Китае.

Компания Huiran Microelectronics заняла лидирующую позицию во внедрении технологии искусственного интеллекта в свою систему измерений и анализа. Благодаря глубокому обучению ей удалось улучшить качество изображений, полученных при сканировании одного кадра, до уровня, близкого к качеству изображений, полученных при сканировании 64 кадров, что, как заявляет компания, повысит эффективность производства в соответствующих технологических процессах более чем в 10 раз.