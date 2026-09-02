Samsung продаёт обычные телевизоры под видом Mini LED. Так утверждает TCL, начинается суд

TCL подала иск против Samsung Electronics в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, обвинив конкурента в ложной рекламе телевизоров серии M 2026 года. По версии TCL, некоторые модели, которые Samsung позиционирует как Mini LED, на самом деле не используют эту технологию.

В TCL утверждают, что Samsung якобы взяла более доступную модель без Mini LED и представила её покупателям как премиальный телевизор, но по низкой цене.

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В своем заявлении компания Samsung сообщила, что намерена решительно защищаться от судебного иска и «полностью уверена в качестве и точности описаний своей продукции».

«Ложная реклама Samsung ввела в заблуждение потребителей, желавших получить более высокое качество изображения, характерное для телевизоров Mini LED, заставив их покупать продукцию Samsung с ложной маркировкой, что несправедливо нанесло ущерб продажам, репутации и ценным технологиям TCL», — говорится в заявлении адвоката TCL Р. К. Харлана.

В своем иске компания TCL заявила, что технология Mini LED в ее телевизорах обеспечивает «значительно лучшее изображение с более широким динамическим диапазоном и более высокими коэффициентами контрастности». Компания утверждала, что обогнала Samsung по продажам телевизоров Mini LED в США в период с 2023 по 2025 год, потому что Samsung не смогла разработать телевизоры Mini LED по конкурентоспособной цене.

Компания TCL заявила, что Samsung выпустила телевизоры модели M в марте по ценам ниже, чем самые дешевые телевизоры TCL с технологией Mini LED, и рекламировала их как оснащенные технологией Mini LED. Однако в иске утверждается, что телевизоры модели M «не содержат никаких технологических достижений, связанных с технологией Mini LED», и являются переработанными версиями стандартных LED-телевизоров Samsung.

«Эта давняя история о корпоративной жадности увенчалась успехом, поскольку фиктивная продукция Samsung вернула с трудом завоеванную TCL долю рынка», — заявили в TCL.

Компания TCL обратилась в суд с просьбой заблокировать технологию Samsung Mini LED и выплатить компенсацию в неустановленном размере.