Представлена новая версия часов Huawei Watch Ultimate 2 с HarmonyOS 7

Huawei сегодня официально объявила о том, что новая версия умных часов Huawei Watch Ultimate 2 будет выпущена 7 сентября.

Судя по официальному тизерному постеру, новая модель Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration отличается серебристо-фиолетовым дизайном , эксклюзивным бело-фиолетовым плетеным ремешком и настраиваемым циферблатом.

Новые часы будут оснащены операционной системой HarmonyOS 7, которая оптимизирует спортивные тренировки, а также улучшит мониторинг состояния здоровья в условиях низких температур.

Мы уже писали о старте продаж оригинальных Huawei Watch Ultimate 2 в России: модель появилась в рознице 5 ноября 2025 года по цене от 65 тыс. рублей. Обзор модели доступен на нашем сайте.