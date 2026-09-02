Стиральная машина Xiaomi с тремя барабанами, кондиционер с лидаром и другие устройства Xiaomi Mijia выходят на европейский рынок

Xiaomi объявила о масштабном расширении бренда Mijia на европейском рынке. Компания впервые в этом году примет участие в выставке IFA 2026 в Берлине, где 3 сентября проведёт собственную пресс-конференцию.

Xiaomi представит европейской аудитории новые устройства для дома. Среди них окажется необычная стиральная машина с тремя барабанами, способная автоматически распознавать и сортировать бельё, а также эффективно удалять загрязнения.

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Ещё одной новинкой станет кондиционер с миллиметровым радарным датчиком. Он сможет определять присутствие людей и подстраивать работу под ситуацию, сочетая комфорт с более рациональным расходом энергии.

Кроме того, Xiaomi покажет холодильник с технологией Cryo Fresh, предназначенной для более длительного сохранения свежести продуктов.

Mijia является частью экосистемы Xiaomi и сегодня объединяет более 130 категорий и свыше 2000 различных устройств. Теперь компания намерена сделать эту экосистему доступнее для европейских покупателей, расширив присутствие бренда за пределами Китая.