Первый телевизор Xiaomi RGB-Mini LED с рекордной яркостью 5000 нит и частотой 360 Гц поступил в продажу в Китае

RGB-Mini LED и до 4860 зон подсветки

Xiaomi начала продажи телевизора TV S Pro RGB-Mini LED 2027, который стал первым телевизором компании с трёхцветной RGB-подсветкой Mini LED. Линейка включает версии с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов, а стартовая цена составляет 6000 юаней.

65-дюймовая модель получила 2160 зон управления подсветкой и пиковую яркость до 5000 нит. Телевизор также предлагает сверхнизкую отражающую способность экрана 0,5% и частоту обновления до 360 Гц, что особенно заинтересует любителей динамичных игр.

За обработку изображения отвечает технология Master Picture Engine 3.0, поддерживающая работу с RGB-подсветкой. Встроенная аудиосистема имеет конфигурацию 2.1.2 и настройку Harman Master-level. Телевизор работает под управлением Xiaomi Surge OS 4.

Корпус выполнен в полноэкранном дизайне: толщина металлической панели составляет 49,7 мм, а фирменное настенное крепление имеет толщину всего 5 мм. Аппаратная основа включает четырёхъядерный процессор Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Стоимость 75-дюймовой версии начинается с 7000 юаней, 85-дюймовой — с 8800 юаней, а флагманская 98-дюймовая модель, которая получила 4860 зон подсветки, оценена в 13000 юаней.