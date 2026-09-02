Рассчитан на миллион включений: представлен умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой

Xiaomi представила умный выключатель Smart Switch 2, рассчитанный как на новые квартиры с тремя проводами, так и на старую электропроводку с двумя. Устройство самостоятельно определяет тип подключения и выбирает подходящий режим работы, поэтому вручную переключать настройки не требуется.

Новинка выпускается с одной, двумя или тремя кнопками. Передняя панель выполнена из акрилового стекла и предлагается в белом и сером цветах. Корпус изготовлен из огнестойкого поликарбоната класса V-0, а короткоходные кнопки с силиконовыми элементами должны работать тише. Под каждой кнопкой расположен отдельный индикатор состояния

Реле рассчитано на миллион циклов включения и выключения. Система защиты от перегрева автоматически отключает питание при чрезмерном нагреве, а схема оптимизирована для маломощных светодиодных ламп, помогая бороться с их мерцанием.

Smart Switch 2 поддерживает Xiaomi Mesh 2.0, удалённое обновление прошивки и управление через Mi Home или голосового помощника Xiao Ai. Кнопки можно программировать на одиночное, двойное и длительное нажатие. При необходимости их можно перевести в полностью беспроводной режим — тогда они будут не включать свет, а запускать сценарии умного дома.

Цена на краудфандинге начинается от 69 юаней.