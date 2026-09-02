Представлена новейшая умная розетка Xiaomi с Wi-Fi 6 — теперь ей не нужен шлюз

Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4, которая получила несколько заметных обновлений по сравнению с предыдущим поколением. Главное из них — поддержка Wi-Fi 6 и возможность удалённого управления без отдельного шлюза. Правда, беспроводное подключение работает только в диапазоне 2,4 ГГц.

Розетка имеет размеры 52 × 41 × 57,6 мм и оснащена обновлёнными контактами, благодаря чему её можно использовать с различными удлинителями. Через приложение Mi Home пользователь сможет удалённо включать и отключать питание, создавать расписания и просматривать статистику энергопотребления за день, неделю, месяц или год.

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Smart Socket 4 также поддерживает интеллектуальные сценарии Xiaomi Hyper Smart Connectivity. Это позволяет связывать розетку с другими устройствами умного дома и автоматизировать их работу в зависимости от заданных условий.

Есть и локальные функции. Таймер и обратный отсчёт продолжают работать даже без подключения к интернету. Причём запуск обратного отсчёта можно выполнить прямо с корпуса — достаточно дважды нажать кнопку, после чего розетка самостоятельно отключит питание через заданное время.

Рекомендованная цена Xiaomi Smart Socket 4 составляет 59 юаней, а в рамках краудфандинга устройство предложат за 49 юаней.