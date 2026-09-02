Глава Xiaomi перешёл на смартфон в новом форм-факторе

Xiaomi 18 Fold официально покажут 7 сентября на осенней презентации компании, о чем мы уже сообщали. Накануне премьеры основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал смартфон вживую, раскрыв его внешний вид. На видео аппарат представлен в красном корпусе.

По словам Лэй Цзюня, Xiaomi 18 Fold станет самым высококлассным смартфоном в истории компании и первым устройством с новым флагманским процессором Xring O3 с функциями искусственного интеллекта.

Цена тоже обещает быть рекордной. По данным 36Kr, Xiaomi предупредила крупных дистрибьюторов, что все версии 18 Fold будут стоить более 10 000 юаней или около 1500 долларов.

Ещё одной особенностью станет память Changxin LPDDR6. Xiaomi 18 Fold должен стать первым в мире устройством с такой памятью, обеспечивающей скорость до 12 800 Мбит/с и объём до 16 ГБ.