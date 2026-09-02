Представлен дешёвый ночник Xiaomi, заряда которого хватает на 8 месяцев

Mijia Night Light 4 сам замечает человека в темноте, мягко освещает комнату и автоматически выключается через 10 секунд

Xiaomi представила новый ночник Mijia Night Light 4, главной особенностью которого стала впечатляющая автономность. Устройство оснащено аккумулятором на 800 мА•ч и благодаря алгоритмам энергосбережения способно работать до 8 месяцев от одного заряда. Правда, при максимальной яркости время автономной работы сокращается примерно до трёх месяцев.

За обнаружение человека отвечает обновлённый радар на частоте 24 ГГц с широкоугольным обзором 120°. Он способен распознавать небольшие движения на расстоянии до 3 м спереди и 2,5 м сбоку. В темноте светильник автоматически включается при приближении человека, а спустя 10 секунд после его ухода гаснет.

Свет направляется на стену и отражается от неё, создавая мягкое рассеянное освещение. Пользователю доступны четыре уровня яркости — 1, 3, 5 и 15 лм. Производитель также заявляет отсутствие мерцания и синего света.

Комплект из четырёх Mijia Night Light 4 оценён в 79 юаней, а в рамках краудфандинга его можно будет приобрести за 59 юаней за комплект, то есть примерно по 15 юаней за один ночник.