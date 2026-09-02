Xiaomi бросает вызов Apple: Xiaomi 18 Fold представят за два дня до показа iPhone Ultra

Xiaomi официально объявила дату крупной осенней презентации в Китае. Мероприятие состоится 7 сентября, причём главным событием станет дебют нового складного флагмана Xiaomi 18 Fold. Таким образом, премьера состоится всего за два дня до ожидаемой презентации Apple, которая намечена на 9 сентября.

Xiaomi 18 Fold станет одним из первых устройств компании с новым фирменным процессором XRing O3. По предварительным данным, складной смартфон получит 7,6-дюймовый внутренний экран, основную камеру на 200 Мп и аккумулятор ёмкостью около 6000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

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Одновременно Xiaomi представит планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max, который также получит новый XRing O3.

Кроме того, на презентации официально запустят новые автомобили линейки N70 Pro, N70 Max и N90 Max.