Топовый камерофон Vivo X500 Pro Max получит огромный 2K-экран на 144 Гц и рамку 1 мм

Digital Chat Station опубликовал новые сведения о Vivo X500 Pro Max. По данным инсайдера, смартфон оснащён огромным 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц.

Панель будет плоской, источник утверждает, что ширина рамки со всех сторон составляет около 1 мм.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ранее Vivo раскрыла одну из главных особенностей камеры серии X500. По словам представителя компании Хань Босяо, X500 Pro станет первым смартфоном с возможностью записи видео в 4K при 240, 480 или 960 кадрах в секунду. Основой системы выступит основная камера Zeiss Ultra Dynamic.

Кроме того, Vivo также подтвердила совместную разработку нового чипа с MediaTek, сделав акцент не только на производительности, но и на возможностях обработки фото и видео.

Главная камера получит стабилизацию уровня карданного подвеса (гимбал, стедикам). Такая система должна значительно эффективнее компенсировать движения смартфона и помогать получать более резкие фотографии и плавное видео даже при съёмке в движении.