Самая большая батарея в компактном смартфоне: 6,36 дюйма, 8000 мА•ч и две камеры по 200 Мп

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл интересные подробности о новом смартфоне среднего размера.

Устройство получит компактный дисплей диагональю 6,36 дюйма, однако при этом его оснастят аккумулятором очень большой ёмкости. По словам источника, он установит рекорд для смартфонов с настолько небольшим экраном.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Не менее впечатляюще выглядит камера. Производитель якобы установит сразу два 200-мегапиксельных сенсора, а основная камера получит крупный датчик оптического формата 1/1,4 дюйма. Такое сочетание должно обеспечить высокую детализацию снимков и улучшить качество фотографий при недостаточном освещении.