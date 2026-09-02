Космический аппарат массой 6 тонн может столкнуться с Землей во время опасного маневра в сентябре

Европейский космический зонд JUICE 12 сентября выполнит гравитационный маневр вблизи Земли, который необходим для увеличения его скорости перед дальнейшим путешествием к Юпитеру.

Как рассказал ТАСС профессор Сергей Язев, при ошибке во время коррекции траектории аппарат теоретически может столкнуться с нашей планетой. JUICE считается самым тяжелым межпланетным зондом такого типа: при запуске его масса составляла 6070 кг. Направить настолько массивный аппарат непосредственно к Юпитеру не удалось, поэтому он использует серию гравитационных маневров у Луны, Земли и Венеры.

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При гравитационном маневре зонд войдет в зону притяжения Земли и начнет ускоряться, как бы "падая" на Землю под влиянием ее гравитации. Момент максимального сближения с нашей планетой произойдет 29 сентября. Аппарат должен пройти около Земли "на бреющем полете". Каждый такой маневр добавляет скорости зонду. При этом нужна филигранная точность, чтобы не столкнуться с Землей, но нарастить скорость и промчаться мимо, в очередной раз добавив скорость и подправив траекторию. Поэтому сентябрьское событие чрезвычайно важно - ошибка здесь недопустима. В случае неудачи он может столкнуться с Землей Сергей Язев

Аппарат Jupiter Icy Moons Explorer был запущен в апреле 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой Ariane 5. После выхода на гелиоцентрическую орбиту JUICE начал сложный маршрут с последовательными гравитационными сближениями, позволяющими экономить топливо и постепенно набирать необходимую скорость.

Главная цель миссии — исследование Юпитера и трех его крупнейших спутников: Ганимеда, Каллисто и Европы. Именно Ганимед станет основным объектом изучения зонда после прибытия к планете.