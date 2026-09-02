Две женщины-астронавта почти семь часов работали в открытом космосе

Француженка Софи Адено из Европейского космического агентства и астронавт NASA Джессика Меир завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Работа продолжалась 6 часов 49 минут.

Астронавты заменили ретроотражатель на модуле Harmony, который используется навигационными системами космических аппаратов при сближении и стыковке с МКС. Кроме того, они установили оборудование для систем передачи данных и заменили камеру высокого разрешения на ферме станции.

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Отдельной задачей стала подготовка радиатора альфа-магнитного спектрометра к будущему техническому обслуживанию. Для Софи Адено это был уже третий выход в открытый космос — ранее она стала первой француженкой в истории, совершившей такую операцию.

Для Джессики Меир выход стал седьмым, что позволило ей подняться на третье место среди женщин-астронавтов NASA по количеству выходов.