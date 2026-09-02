Samsung решила пойти по стопам Apple: дизайн Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra подтвердил снимок чехлов

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии зеленых защитных чехлов для будущей серии Samsung Galaxy S27.

На снимках представлены сразу четыре модели — Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Утечка дает возможность оценить не только размеры смартфонов, но и предполагаемое расположение камер.

Судя по изображениям, базовые Galaxy S27 и S27+ сохранят привычную вертикальную компоновку камер. А вот Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат совершенно иной блок. В нем просматривается крупная горизонтальная площадка. Такой подход заметно напоминает оформление камер последних моделей iPhone Pro.

По предыдущим утечкам, Samsung может разместить две камеры вертикально слева, а еще один объектив и вспышку — внутри вытянутого блока справа. При этом один из телеобъективов, согласно сообщениям, может исчезнуть.

Появление сразу четырех чехлов подтверждает слухи о расширении флагманской линейки. Между Galaxy S27+ и Galaxy S27 Ultra ожидается новая модель Galaxy S27 Pro.