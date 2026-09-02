Samsung выпускает новейшую One UI 9 с Android 17 на прошлогодних флагманах

Samsung официально объявила о расширении программы бета-тестирования One UI 9 на большее количество устройств Galaxy.

С сентября 2026 года принять участие в тестировании смогут владельцы Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.

На первом этапе бета-версия будет доступна в Индии, Южной Корее, Великобритании и США. Для регистрации потребуется приложение Samsung Members и учетная запись Samsung. Сроки и доступность программы могут различаться в зависимости от конкретного рынка.

One UI 9 основана на Android 17. Первым этапом Samsung начала тестирование новой оболочки на серии Galaxy S26 еще в мае. Теперь очередь дошла до прошлогодних флагманов и складных смартфонов. При этом Galaxy S25 Edge в официальном списке поддерживаемых устройств пока не значится.

Ожидается, что после нескольких недель тестирования Samsung начнет выпуск стабильной версии One UI 9 для поддерживаемых устройств. При этом некоторые функции, доступные на новейших складных моделях, могут не появиться на Galaxy S25 из-за аппаратных ограничений.