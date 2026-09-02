Samsung, где прогресс? Galaxy S27 получит скорость зарядки почти как у семилетнего Galaxy S20

Samsung Galaxy S27 с номером модели SM-S9520 и Galaxy S27+ (SM-S9560) появились в базе китайского регулятора 3C. Согласно сертификации, стандартная версия поддерживает зарядку мощностью до 27 Вт, а модель Plus — до 45 Вт. В обоих случаях зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Обычная версия Galaxy S сохраняет практически прежний уровень: начиная с Galaxy S20, представленного в 2020 году, такие смартфоны поддерживали 25-Вт зарядку.

Galaxy S27+ также продолжит знакомую стратегию. Модели серии Plus получили поддержку 45 Вт начиная с Galaxy S22+ в 2022 году, поэтому Galaxy S27+ может сохранить эту мощность уже пятый год подряд.

Интереснее выглядит сама дата сертификации. Galaxy S25 прошел китайскую сертификацию 3C в сентябре 2024 года, а его официальный дебют состоялся в январе 2025-го. Galaxy S26, напротив, получил сертификацию лишь в январе 2026 года и был представлен в марте.

Появление Galaxy S27 и S27+ в базе 3C уже в сентябре 2026 года может указывать на возвращение Samsung к более раннему графику. Поэтому январский анонс 2027 года сейчас выглядит вполне вероятным, хотя официальных сроков компания пока не раскрывала.

Ожидается, что в новое семейство также войдет Galaxy S27 Pro — модель, которая займет место между S27+ и S27 Ultra. Сертификация остальных смартфонов линейки может появиться в ближайшие месяцы.