NASA поручило Blue Origin создать телекоммуникационную сеть для Марса за $700 млн
Компания разработает и запустит орбитальный аппарат связи, который должен обеспечить передачу данных и навигацию для нынешних и будущих миссий
NASA заключило с Blue Origin контракт максимальной стоимостью около $700 млн на создание сети связи и навигации для марсианских миссий Mars Telecommunications Network. Компания должна спроектировать, разработать, интегрировать, запустить и эксплуатировать систему.
Основой сети станет высокопроизводительный телекоммуникационный аппарат на орбите Марса. Он будет передавать на Землю научные данные и изображения, обеспечивать навигационные сервисы и поддерживать связь с космическими аппаратами, работающими на поверхности и орбите планеты.
По условиям контракта Blue Origin должна поставить аппарат NASA не позднее 31 декабря 2028 года. Сама сеть, которой будет управлять программа NASA Space Communications and Navigation, должна начать работу у Марса к 2030 году.
NASA рассчитывает использовать новую инфраструктуру по мере роста числа миссий к Марсу. Сеть должна увеличить пропускную способность, надёжность и гибкость связи и навигации по сравнению с существующими возможностями. В перспективе она станет частью более масштабной инфраструктуры для роботизированного и пилотируемого исследования Красной планеты.
Проект также связан с долгосрочными планами NASA по отправке людей на Марс в рамках программы Artemis: роботизированные миссии должны подготовить последующие этапы освоения планеты. Контракт с Blue Origin стал частью стратегии агентства по привлечению частных компаний к созданию транспортной и коммуникационной инфраструктуры за пределами низкой околоземной орбиты.
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