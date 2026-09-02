NASA поручило Blue Origin создать телекоммуникационную сеть для Марса за $700 млн

Компания разработает и запустит орбитальный аппарат связи, который должен обеспечить передачу данных и навигацию для нынешних и будущих миссий

NASA заключило с Blue Origin контракт максимальной стоимостью около $700 млн на создание сети связи и навигации для марсианских миссий Mars Telecommunications Network. Компания должна спроектировать, разработать, интегрировать, запустить и эксплуатировать систему.

Основой сети станет высокопроизводительный телекоммуникационный аппарат на орбите Марса. Он будет передавать на Землю научные данные и изображения, обеспечивать навигационные сервисы и поддерживать связь с космическими аппаратами, работающими на поверхности и орбите планеты.

Источник изображения: NASA

По условиям контракта Blue Origin должна поставить аппарат NASA не позднее 31 декабря 2028 года. Сама сеть, которой будет управлять программа NASA Space Communications and Navigation, должна начать работу у Марса к 2030 году.

NASA рассчитывает использовать новую инфраструктуру по мере роста числа миссий к Марсу. Сеть должна увеличить пропускную способность, надёжность и гибкость связи и навигации по сравнению с существующими возможностями. В перспективе она станет частью более масштабной инфраструктуры для роботизированного и пилотируемого исследования Красной планеты.

Проект также связан с долгосрочными планами NASA по отправке людей на Марс в рамках программы Artemis: роботизированные миссии должны подготовить последующие этапы освоения планеты. Контракт с Blue Origin стал частью стратегии агентства по привлечению частных компаний к созданию транспортной и коммуникационной инфраструктуры за пределами низкой околоземной орбиты.