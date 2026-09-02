Учёные установили количественное ограничение на распространённость «звёздных двигателей»

Устойчивое ускорение, совместимое с работой такой технологии, может наблюдаться не более чем у 12 объектов на миллион

Данные космической миссии Gaia позволили впервые оценить, насколько распространёнными могут быть «звёздные двигатели» — гипотетические технологии, способные передавать импульс звезде и постепенно менять её движение. Авторы работы проанализировали 406 984 звезды на расстоянии менее 200 пк (примерно 650 световых лет), и искали у них устойчивое характерное ускорение. Такое ускорение могло бы проявляться в астрометрии как кривизна движения звезды на протяжении периода наблюдений миссии Gaia DR3.

Однако сама по себе такая кривизна не является признаком технологии: её могут создавать долгопериодические двойные системы, движение фотометрического центра звезды, особенности наблюдений, тесное расположение источников и другие систематические эффекты. Поэтому авторы отдельно исключали астрофизические и инструментальные причины, а оставшуюся часть распределения ускорений рассматривали как возможный вклад постоянного ускорения неизвестного происхождения.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Наиболее надёжное ограничение удалось получить для ускорений выше 2,60 × 10⁻⁴ м/с². В этом диапазоне практически все звёзды из исходной выборки потенциально доступны для такого поиска. При выбранной статистической модели не более 12 объектов на миллион, могут демонстрировать ускорение такого уровня.

При снижении порога ускорения ограничение быстро становится менее строгим. Причина в чувствительности самого поиска: полученные значения уже характеризуют преимущественно возможности метода, а не реальную распространённость таких объектов. Авторы также подчёркивают, что их результат относится именно к постоянному характерному ускорению, измеряемому на интервале каталога наблюдений Gaia DR3.

За «звёздный двигатель» в данном исследовании принималась не конкретная конструкция, а общий физический сценарий. Среди предложенных ранее концепций есть, например, двигатель Шкадова, который использует направленное отражение излучения для создания тяги, а также более сложные системы, способные передавать звезде импульс другими способами. Для самого поиска принципиально то, что работающая технология должна создавать достаточно длительное изменение движения звезды, заметное в астрометрических данных.

При этом отсутствие таких объектов не означает, что подобные технологии исключены. Метод ограничен чувствительностью Gaia DR3 и не охватывает случаи, когда сигнал оказывается неотличим от движения двойной системы либо инструментальных эффектов. Авторы считают, что более длинные ряды наблюдений будущих выпусков каталогов наблюдений Gaia, а также сопоставление с другими астрометрическими измерениями позволят усилить модель и надёжнее выявлять примечательные объекты.