185 Гц, 200 Мп, 8050 мА·ч, 100 Вт, IP68: в России стартовали продажи Poco F9 Ultra и F9 Pro

На AliExpress в России начались продажи флагманских смартфонов Poco F9 Ultra и Poco F9 Pro. Обе модели получили процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED-дисплеи с частотой обновления до 185 Гц и основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией. За звук отвечают стереодинамики Sound by Bose.

Poco F9 Ultra оснащён 6,9-дюймовым экраном с пиковой яркостью до 4500 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 8050 мАч, проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Камера дополнена 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим увеличением и сверхширокоугольным модулем. Объём оперативной памяти составляет до 16 ГБ, накопителя — до 1 ТБ.

Poco F9 Pro отличается более компактными размерами и весом 206 г. В нём установлен 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей и батарея на 6330 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт по кабелю и 50 Вт без него. Телеобъектив получил 2,5-кратный оптический зум, а максимальный объём накопителя составляет 512 ГБ.

Оба смартфона работают на HyperOS 3, поддерживают Wi-Fi 7 и защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Цены с учётом скидок начинаются от 56 тыс. рублей за Poco F9 Ultra и от 49 тыс. рублей за Poco F9 Pro.