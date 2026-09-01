AMD и Cisco запустили ИИ-инфраструктуру в Саудовской Аравии — следующий этап рассчитан на 250 МВт

Рабочая система на ускорителях AMD Instinct MI355X уже обслуживает клиентов, а с 2027 года компании планируют наращивать инфраструктуру на базе MI400 до 1 ГВт к 2030 году

AMD, Cisco и ИИ-экосистема в Саудовской Аравии Humain объявили о запуске производственной ИИ-инфраструктуры на ускорителях AMD Instinct MI355X, процессорах AMD EPYC и сетевом оборудовании Cisco. Система уже используется клиентами Humain и поддерживает её сервис GPU-as-a-Service — от обучения моделей до инференса.

Ускорители MI355X соединены через платформу Cisco N9000 Series с использованием сетевой технологии Cisco Silicon One и оптических соединений 800G. Такая конфигурация рассчитана на работу крупных кластеров, где производительность зависит не только от вычислительной мощности GPU, но и от скорости обмена данными между ускорителями.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Следующий этап совместного проекта предусматривает строительство до 250 МВт дополнительной ИИ-инфраструктуры начиная с 2027 года. В ней планируют использовать ускорители AMD Instinct MI400 Series, процессоры EPYC и программный стек ROCm вместе с сетевыми решениями Cisco. Первые мощности этого этапа должны начать вводиться во второй половине 2027 года.

При этом AMD, Cisco и Humain сохраняют долгосрочную цель — довести совокупную мощность совместного предприятия в Саудовской Аравии до 1 ГВт к 2030 году. 250 МВт и 1 ГВт — это заявленные планы развития, а не объём уже установленной инфраструктуры: запущенным объектом на данный момент является система на MI355X.

Компании не раскрыли размер работающего кластера, его загрузку, клиентов, стоимость GPU-as-a-Service или условия обслуживания.