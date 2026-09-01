LG Energy Solution выбрала американский литий: поставки начнутся в 2029 году, а европейские так и не стартовали

Южнокорейская компания заключила 10-летний контракт на 8000 тонн аккумуляторного карбоната лития в год из Арканзаса, тогда как соглашение с немецким проектом она подписала ещё в 2022 году

LG Energy Solution заключила 10-летний контракт формата take-or-pay (покупатель обязан оплатить согласованный объём) на поставку 8000 тонн аккумуляторного карбоната лития в год с 2029 года. Сырьё будет добываться из рассола в известняковых породах на глубине 3,2 км под Арканзасом, то есть литий будут извлекать химическим способом, а не добывать открытым или шахтным методом.

Поставщиком станет Smackover Lithium — совместное предприятие Standard Lithium, которому принадлежит 55% и которое управляет проектом, и норвежской Equinor с долей 45%. Норвежское государство владеет примерно двумя третями Equinor. В мае 2024 года компания вложила $30 млн в проекты Standard Lithium, дополнительно договорившись о финансировании их развития.

Контракт LG Energy Solution стал вторым соглашением Smackover Lithium на аналогичный объём: в марте компания заключила контракт с сырьевым трейдером Trafigura. Вместе эти договорённости покрывают около 90% запланированного объёма поставок проекта.

Источник изображения: Strubbl

На этом фоне особенно заметна зависимость Европы от внешних поставок. По данным Еврокомиссии, доля ЕС в мировой добыче лития составляет менее 0,1%, а на стадии переработки зависимость от импорта достигает 100%. При этом установленный Законом о критически важном сырье (Critical Raw Materials Act) ориентир предполагает, что к 2030 году ЕС должен обеспечивать переработку внутри региона на уровне не менее 40% собственного потребления.

Похожий европейский проект развивает Vulcan Energy в долине Верхнего Рейна: предприятие Lionheart рассчитывает получать 24 000 тонн гидроксида лития в год из геотермального рассола. LG Energy Solution подписала с Vulcan контракт ещё в январе 2022 года на 41 000 – 50 000 тонн в течение 5 лет, причём первые коммерческие поставки должны были начаться в 2025 году. Однако решение о строительстве проекта приняли только в декабре 2025 года, строительство завода во Франкфурте началось в апреле 2026 года, а коммерческий запуск теперь намечен на 2028 год.