ИИ может резко ускорить кибератаки: G20 предупредили о риске для мировой финансовой системы

Глава Совета по финансовой стабильности США заявил, что возможности продвинутых моделей могут создать уязвимость для взаимосвязанной мировой финансовой системы

Совет по финансовой стабильности США (FSB) назвал влияние ИИ на киберриски наиболее непосредственной угрозой для финансовой стабильности, связанной с развитием искусственного интеллекта. В письме, опубликованном 31 августа перед встречей министров финансов и глав центральных банков G20, председатель FSB Эндрю Бейли отметил, что современные модели демонстрируют всё более высокую автономность, способность решать сложные задачи и возможности, которые могут использоваться для кибератак.

По оценке FSB, развитие таких моделей способно изменить скорость, масштаб и экономику кибератак. Для финансовой системы это особенно важно из-за высокой взаимосвязанности: быстро распространяющийся киберинцидент может затронуть сразу множество участников рынка, особенно если критически важные технологические сервисы сосредоточены у небольшого числа поставщиков. В таком случае сбой способен подорвать доверие к финансовой системе в целом.

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Отдельной проблемой FSB считает отсутствие во многих юрисдикциях протоколов, регулирующих разработку, выпуск и внедрение наиболее продвинутых моделей. Совет призвал ответственных за стабильность финансовой системы поддерживать безопасный и ответственный выпуск и использование таких моделей на глобальном уровне.

Предупреждение Бейли носит характер политического сигнала: FSB не установил сроков, не предписал конкретных мер контроля и не заявил, что ИИ сам по себе приведёт к рыночному кризису. В письме этот риск рассматривается наряду с уже существующими факторами уязвимости финансовой системы — давлением со стороны государственного долга, рисками частного кредитования и высокими оценками активов.