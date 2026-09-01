Honor 600 Pro — самый мощный субфлагман августа 2026 года по версии AnTuTu

Но эта версия смартфона на MediaTek Dimensity 8550 Elite

AnTuTu опубликовала рейтинг производительности Android-смартфонов субфлагманского уровня за август 2026 года. Первое место занял Honor 600 Pro, набравший 2 187 704 балла.

Речь о Honor 600 Pro для китайского рынка, эта модель базируется на платформе MediaTek Dimensity 8550 Elite (глобальный вариант Honor 600 Pro, напомним, построен на SoC Snapdragon 8 Elite). На второй позиции расположился Oppo Reno 16 с Dimensity 8550 Super и результатом 2 145 230 баллов. Тройку лидеров замкнул Oppo K15 Pro на Dimensity 8500 Super — 2 132 203 балла.

Примечательно, что весь топ-10 занят смартфонами на SoC MediaTek — в отличие от августовского топ-10 флагманов (они все базируются на SoC Qualcomm).

Полный рейтинг выглядит так:

Honor 600 Pro — 2 187 704 балла;

Oppo Reno 16 — 2 145 230;

Oppo K15 Pro — 2 132 203;

Honor WIN Turbo — 2 130 437;

Oppo Reno 15 Pro — 2 116 989;

iQOO Z11 — 2 115 985;

Oppo Reno 15 — 2 098 073;

Xiaomi 17T — 2 083 881;

Redmi Turbo 5 — 2 042 029;

Oppo K13 Turbo 5G — 2 006 113.

Данные были собраны AnTuTu V11 в Китае с 1 по 31 августа 2026 года. Рейтинг учитывает средний, а не максимальный результат каждой модели, поэтому отдельные смартфоны в конкретных тестах могут показывать более высокие показатели.