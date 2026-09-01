Чистый экран без вырезов, батарея 8000 мАч и разогнанная Snapdragon 8 Elite Gen 5: Red Magic 11S Pro+ — самый мощный смартфон в августе 2026 года по версии AnTuTu

Но он всего на 111 баллов обошел iQOO 15 Ultra

AnTuTu опубликовала августовский рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов за 2026 год. Первое место занял игровой Red Magic 11S Pro+, набравший 4 118 689 баллов.

Смартфон оснащен разогнанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5 с частотой суперядра 4,74 ГГц. По данным AnTuTu, именно повышенная частота позволяет устройству демонстрировать высокую пиковую производительность. Также Red Magic 11S Pro+ получил плоский экран без вырезов, батарею емкостью 8000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки.

На втором месте оказался iQOO 15 Ultra с результатом 4 118 578 баллов. Разница с лидером составила всего 111 баллов, то есть около 0,003%. Тройку замкнул Red Magic 11 Pro+, показавший 4 049 580 баллов.

Полностью десятка самых производительных Android-смартфонов августа выглядит следующим образом:

Red Magic 11S Pro+ — 4 118 689 баллов;

iQOO 15 Ultra — 4 118 578;

Red Magic 11 Pro+ — 4 049 580;

iQOO 15 — 4 047 631;

Vivo X300 Ultra Satellite Edition — 3 984 744;

Realme GT8 Pro — 3 966 847;

Honor WIN — 3 936 207;

Redmi K100 Pro Max — 3 887 994;

Oppo Find X9 Ultra — 3 873 593;

Honor Magic8 — 3 820 663.

Весь топ-10 сформирован моделями на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 — ни одного смартфона на SoC MediaTek в десятке нет.

AnTuTu отмечает, что рейтинг основан не на максимальном результате отдельного смартфона, а на среднем показателе всех валидных тестов конкретной модели за месяц. Для попадания в список устройство должно пройти не менее 1000 тестов. Статистика собиралась в Китае с 1 по 31 августа 2026 года с использованием AnTuTu V11.

Также в AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных субфлагманов за август 2026 года.