Выручка от гуманоидных роботов UBTech выросла на 1445%

Продажи полноразмерных роботов выросли почти в 20 раз до 921 единицы, а сама категория впервые стала крупнейшим источником выручки компании

UBTech Robotics отчиталась о росте выручки от полноразмерных гуманоидных роботов и услуг на 1445% год к году — до 590,3 млн юаней ($87,6 млн) в первом полугодии 2026 года. Эта категория принесла уже 46,5% всей выручки компании и стала её крупнейшим источником дохода. Общая выручка UBTech за полугодие выросла на 104,2%, до 1,27 млрд юаней ($188,5 млн).

Продажи полноразмерных гуманоидов достигли 921 единицы, увеличившись на 1946,7% год к году. При этом столь высокий процентный рост объясняется в том числе низкой базой сравнения: годом ранее выручка компании в этой категории составляла 38,2 млн юаней ($5,7 млн). Среднюю цену робота по этим данным рассчитать нельзя — показатель выручки включает не только сами устройства, но и услуги.

Источник изображения: UBTech Robotics

Одновременно UBTech улучшила финансовые показатели: валовая прибыль выросла на 160,9%, до 566,9 млн юаней ($84,1 млн), а валовая маржа увеличилась на 9,7 процентного пункта, до 44,7%. Компания связывает рост маржи с увеличением доли полноразмерных гуманоидов и услуг, которые обеспечивают более высокую валовую рентабельность. При этом чистый убыток сохранился — 338,8 млн юаней ($50,3 млн), хотя и снизился на 23% год к году. Скорректированный убыток EBITDA составил 174,1 млн юаней ($25,8 млн) против 321,8 млн ($47,7 млн) годом ранее.

В первом полугодии UBTech развивала сценарии промышленного применения роботов для перемещения материалов, погрузки, разгрузки и сортировки. Компания сообщила о расширении поставок гуманоидного Walker S2 и внедрении колёсного Cruzr Y1, а для выполнения промышленных задач использовала дистанционное управление и VLA-модели (Vision-Language-Action — модели, связывающие визуальное восприятие и инструкции с действиями робота). Расходы на исследования и разработки выросли на 38,9%, до 303,1 млн юаней ($44,9 млн), или 23,9% выручки, главным образом из-за инвестиций в полноразмерных гуманоидов.