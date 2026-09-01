Cloudflare научила брандмауэр учиться на живом трафике и перестраиваться быстрее атакующих

Adaptive Intelligence для Bot Management — первый продукт в индустрии, где ML-модель непрерывно переобучается

Cloudflare 31 августа представила Adaptive Intelligence — систему антибот-защиты, в которой система непрерывно переобучается на реальном трафике вместо того, чтобы полагаться на статические правила, которые злоумышленники быстро обходят.

Компания утверждает, что такой подход делает адаптивные автоматические атаки медленнее и дороже.

В основе — ML-модель, которая выдаёт бот-скоринг в дополнение к существующим методам детекции: валидации поведения, JavaScript-отпечатков, эвристикам и проверке известных ботов. Новые версии моделей тестируются в на живом трафике, сравниваясь с текущей системой, прежде чем стать частью основного защитного механизма.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

В планах — два дополнительных компонента: правила, которые разворачиваются и отменяются до того, как станут устойчивой целью для атакующих, и обучение на паттернах всего защищаемого трафика. Однако первым в работу вступает именно непрерывный пересмотр модели.

Для клиентов Enterprise сервис уже доступен через настройку Auto Update Machine Learning в панели Bot Management — без выбора версии модели и миграции. При этом, Cloudflare не опубликовала данные о статистике событий, ложных срабатываниях, задержках или независимых бенчмарках.