Мощность 2 л.с., карбоновая рама, батарея 700 Вт·ч и шины Continental: представлен электровелосипед Raymon Tarok Pro

Компания Raymon представила электрический горный велосипед Tarok Pro — более доступную версию флагманского Tarok Ultra. Новинка стоит немало — 6000 евро, но это на 2000 евро дешевле топовой модели.

При этом Tarok Pro сохранил главный козырь Ultra — центральный электромотор Avinox M2S. В режиме Boost он развивает до 150 Н·м крутящего момента, а пиковая мощность достигает 1500 Вт. Для соответствия требованиям ЕС продолжительная номинальная мощность ограничена 250 Вт. Питается мотор от тяговой батареи емкостью 700 Вт·ч.

Рама целиком изготовлена из углепластика. Несмотря на мощный мотор, крупную батарею и полноценную двухподвесную конструкцию, Tarok Pro весит относительно немного — 22,3 кг. Правда, педали в стандартную комплектацию не входят.

Tarok Pro получил более простые тормоза — вместо системы Magura Gustav Elite в модели Ultra установлены четырехпоршневые гидравлические Shimano Deore. Изменилась и трансмиссия: беспроводную SRAM S1000 AXS Transmission заменили 11-скоростной системой на компонентах Shimano Deore XT и Cues.

Передняя вилка — RockShox Psylo Gold RC, задний амортизатор — RockShox Deluxe Select. Велосипед получил покрышки Continental Kryptotal-F Enduro с хорошим сцеплением на бездорожье.