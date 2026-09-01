Совершенно новый Mitsubishi Pajero: опубликован последний тизер перед премьерой

Mitsubishi опубликовала финальный тизер внедорожника Pajero пятого поколения за считанные часы до мировой премьеры — она состоится завтра, 2 сентября. Возрожденный флагман марки вновь будет конкурировать с Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

Скриншот видео Mitsubishi Motors Источник изображения: Mitsubishi Motors

Согласно предварительным данным, новый Pajero получит рамную архитектуру на основе платформы пикапа Mitsubishi Triton. При этом для внедорожника подготовят собственные настройки шасси и подвески. Также подтверждена фирменная система полного привода Super All-Wheel Control (S-AWC) с несколькими режимами для различных типов покрытия и бездорожья.

Скриншот видео Mitsubishi Motors Источник изображения: Mitsubishi Motors

Последний тизер позволяет подробнее рассмотреть дизайн серийной модели. Pajero получил массивный угловатый кузов, светодиодные ходовые огни, заходящие на передний бампер, и световую полосу во всю ширину. Название модели разместили на боковых декоративных элементах и двери багажника.

В салон вернется одна из характерных особенностей прошлых поколений — блок дополнительных приборов Triple Multi Meter на верхней части передней панели. Теперь он станет цифровым и будет отображать информацию, необходимую при движении по бездорожью.

Технические характеристики Mitsubishi пока держит в секрете. Предполагается, что одним из двигателей станет 2,4-литровый четырехцилиндровый битурбодизель от Triton. В дальнейшем линейку могут расширить гибридными силовыми установками.

Выпуск нового Mitsubishi Pajero организуют в Таиланде — на заводе, где выпускают Mitsubishi Triton. Модель подтверждена для Австралии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, Mitsubishi может превратить Pajero в отдельное семейство внедорожников. В перспективе ожидаются более компактная модель и даже автомобиль кей-класса под этим именем.