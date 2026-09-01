20 000 мАч и 55 Вт за 45 долларов. Anker выпустила улучшенный мобильный аккумулятор Zolo 20K, и он узнает подключенный iPhone

Выходная мощность на 10 Вт больше, чем у предыдущей модели

Anker представила в Китае обновленный внешний аккумулятор Zolo емкостью 20 000 мА·ч. Он стал первым пауэрбанком компании, сертифицированным в соответствии с новым китайским стандартом безопасности 2026 года, предусматривающим более строгие испытания аккумуляторов для снижения риска возгораний и взрывов.

Новая модель сохранила два встроенных кабеля USB-C, а также отдельные разъемы USB-C и USB-A — заряжать можно четыре устройства одновременно.

В новой модели повышена выходная мощность — с 45 Вт у предыдущей модели до 55 Вт. Anker утверждает, что за 30 минут новый Zolo способен зарядить iPhone 17 до 70%, а Xiaomi 17 Pro — до 69%.

Устройство поддерживает протоколы быстрой зарядки USB Power Delivery 3.0, PPS, SCP и UFCS. Кроме того, устройство может определять подключенную модель iPhone и автоматически оптимизировать параметры зарядки.

Через фирменное приложение Anker пользователь сможет следить за процессом зарядки и состоянием аккумулятора. На совместимых iPhone информация о работе пауэрбанка также отображается через Dynamic Island.

Габариты Anker Zolo 20K составляют 121 x 74,3 x 32,8 мм. Модель предложена в черном, белом, синем и розовом цветах.

В Китае новинка уже доступна для предзаказа за 299 юаней — примерно $45. О сроках выхода обновленного Zolo 20K на международный рынок пока не сообщается.