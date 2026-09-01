Немецкий автопром в кризисе: Volkswagen закроет четыре завода

Производства перенесут на предприятия в Чехии, Словакии и Польше

Руководство Volkswagen подготовило план по прекращению производства на четырех немецких предприятиях — в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме. Об этом сообщило издание WirtschaftsWoche со ссылкой на внутренний документ автоконцерна, пишет ТАСС.

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Окончательное решение еще должен принять наблюдательный совет. Согласно предложенному графику, выпуск автомобилей на предприятиях в Эмдене и Цвиккау планируется завершить в 2031 году, завод в Ганновере может остановить производство в 2032 году, а площадка в Неккарзульме — в 2034 году.

Основной причиной радикальной реструктуризации называются высокие производственные расходы в Германии и необходимость повышения прибыльности Volkswagen. Во внутреннем документе концерна говорится, что существующих бизнес-моделей и структуры уже недостаточно для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности.

Производство с закрываемых немецких площадок предполагается перенести на предприятия с более низкими издержками в Чехии, Словакии и Польше.

Теоретически четыре завода еще могут избежать остановки производства. Для этого, по данным WirtschaftsWoche, себестоимость работы немецких предприятий должна снизиться с 6490 евро до 2832 евро на один автомобиль уже к лету 2027 года — более чем на 56%. Однако опрошенные изданием эксперты считают это малореалистичным.

Планы являются частью более масштабной программы сокращения расходов Volkswagen. Концерн также намерен уменьшить количество руководящих должностей примерно на четверть. Обсуждается оптимизация десятков тысяч рабочих мест.