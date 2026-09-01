Mazda анонсировала беспрецедентное обновление больших кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90

Mazda планирует масштабно модернизировать кроссоверы CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 — изменения затронут дизайн кузова, интерьер и силовые установки. Глава Mazda Масахиро Моро заявил, что масштаб обновления будет беспрецедентным для компании.

Речь идет не об обычном рестайлинге с новыми бамперами и отделкой салона: Mazda намерена существенно переработать сразу четыре свои наиболее крупные и дорогие модели, которые должны укрепить позиции бренда в премиальном сегменте в США.

Одной из причин пересмотра автомобилей стали продажи ниже запланированного уровня. В 2025 финансовом году Mazda реализовала по всему миру 150 637 кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 при целевом показателе 200 тыс. машин. Особенно важен для компании американский рынок, на который приходится более половины продаж моделей на «большой платформе».

Подробности о силовых установках Mazda пока не раскрывает, но компания разрабатывает новое поколение технологий Skyactiv-Z и ранее давала понять, что они не ограничатся четырехцилиндровыми двигателями.

CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 создавались в рамках стратегии движения Mazda в более дорогие сегменты. Архитектура Large Platform предусматривает продольное расположение двигателя и позволяет использовать рядные шестицилиндровые моторы, что отличает эти машины от многих массовых кроссоверов.

Сроки модернизации пока не объявлены — модели могут выйти на рынок в разное время. Самой старой моделью на «большой платформе» является CX-60 — он вышел в 2022 году. Самая «свежая» модель — CX-70, она дебютировала в 2024 году.