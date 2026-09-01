Шесть колес, полный привод, два лидара и батарея 270 Вт·ч: представлена робокосилка Anthbot R7 с отдельной «рукой» для подрезания краев газона

Одновременно представлены модели Anthbot попроще, но тоже с полным приводом

Компания Anthbot представила на выставке IFA новую флагманскую серию роботизированных газонокосилок R7. Новинки получили систему EdgeEase — выдвижной автоматический триммер, предназначенный для обработки краев газона без последующей ручной подрезки.

В серию вошли три модели. Anthbot R716 рассчитана на газоны площадью до 1600 м², а R720 — до 2000 м². Обе оснащены двойной системой кошения, модуль EdgeEase для них будет доступен в качестве опции.

Старшая Anthbot R730 имеет выдвижной триммер уже в базе и может обрабатывать до 4000 м² в день. Емкость аккумулятора старшей модели — 270 Вт·ч против 180 Вт·ч у младших версий. Также у R730 есть инфракрасный датчик (например, он позволяет распознавать ежей).

Газонокосилки получили систему HoloSense, объединяющую два лидара, камеры и высокоточную спутниковую навигацию. Искусственный интеллект помогает роботам распознавать и объезжать препятствия.

Еще одной особенностью Anthbot R730 стала система полного привода с шестью электромоторами. По заявлению производителя, газонокосилка способна работать на склонах крутизной до 40 градусов (или 84%) и преодолевать препятствия высотой до 7 см.

Продажи Anthbot R7 планируется начать к садовому сезону 2027 года. Цены полноприводных моделей будут начинаться с $1900. Флагманская модель R730 оценена в $2600.

Также Anthbot представила более доступную линейку R5 для небольших участков площадью от 600 до 1500 м². Эти роботы также получили полный привод и смогут работать на уклонах до 70%. Выдвижной EdgeEase будет предлагаться в качестве опции. Продажи R5 начнутся в 2027 году, цены пока не объявлены.