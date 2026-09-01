Складной iPhone Ultra и iPhone 18 Pro Max показали на новых макетах за 8 дней до большой презентации Apple

Автор YouTube-канала Unbox Therapy Льюис Хильзентегер продемонстрировал новые макеты будущих iPhone 18 Pro Max и первого складного iPhone (согласно предварительным данным, он будет называться iPhone Ultra). Ролик появился примерно за неделю до презентации Apple, запланированной на 9 сентября.

Скриншот видео Unbox Therapy Источник изображения: Unbox Therapy

Больше всего от предыдущих муляжей отличается складной iPhone Ultra. По словам Льюиса Хильзентегера, новая версия выглядит более проработанной и потенциально может точнее отражать дизайн серийного устройства. Корпус стал визуально толще, а его углы и грани — более округлыми.

Скриншот видео Unbox Therapy Источник изображения: Unbox Therapy

Скриншот видео Unbox Therapy Источник изображения: Unbox Therapy

Переработан и блок основных камер — теперь его оформление сильнее соответствует актуальной дизайнерской стилистике Apple.

Скриншот видео Unbox Therapy Источник изображения: Unbox Therapy

Изменения заметны и в конструкции складного механизма. Шарнир сильнее утоплен в корпус и меньше выступает относительно боковых граней. Кроме того, судя по макету, Apple пересмотрела расположение порта USB-C и динамиков.

Макеты iPhone 18 Pro Max практически не отличаются от появлявшихся ранее образцов. Однако в видео продемонстрированы четыре предполагаемых цвета устройства: сине-голубой, красно-малиновый, белый и черный.