В России научились ремонтировать американские двигатели General Electric CF34 для самолетов Embraer 170

S7 Airlines освоила ремонт турбовентиляторных двигателей General Electric CF34, которыми оснащены региональные самолеты Embraer 170. Работы выполняет техническое подразделение перевозчика S7 Technics.

S7 является единственным российским эксплуатантом Embraer 170. В парке компании насчитывается 17 таких самолетов возрастом 21–22 года.

Ранее двигатели CF34 обслуживались непосредственно General Electric. В 2019 году S7 заключила с американским производителем семилетний контракт стоимостью $85 млн. Однако после ухода GE и других иностранных производителей и сервисных компаний из России в 2022 году перевозчику потребовалось развивать собственные компетенции по обслуживанию силовых установок.

К этому времени S7 Technics уже занималась восстановительным ремонтом двигателей семейства CFM56 без снятия с крыла. В конце 2022 года компания открыла в Шереметьево отдельный цех для капитального ремонта CFM56-5B и CFM56-7B, которые устанавливаются на Airbus A320 и Boeing 737NG.

В 2025 году S7 Technics также начала ремонтировать CFM56-5A для Airbus A319. В собственном парке S7 эксплуатируются три самолета этой модификации.

С момента запуска площадки в Шереметьево там капитально отремонтировали уже 380 двигателей. Из них 63 предназначались для самолетов S7, а еще 317 — для других российских авиакомпаний.